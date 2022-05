Allan: "De Laurentiis? Gli scrissi questo messaggio, non mi ha mai risposto"

Calcio Napoli - Nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, l'ex azzurro Allan racconta un retroscena legato al suo ex presidente Aurelio De Laurentiis.

Ecco cosa ha detto Allan al Corriere dello Sport:

Andò all’Everton e si lasciò alle spalle un bel po’ di non detto

"Scrissi un messaggio a De Laurentiis, per ringraziarlo dell’opportunità che mi aveva dato e per cinque anni, di vivere a Napoli, di far parte di un pezzo della Storia del club. Non portavo rancore per ciò che era successo, si stava chiudendo un ciclo e una relazione. Peccato non abbia mai ricevuto risposta"