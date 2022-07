"Alla Juventus no!", garantisce De Laurentiis: 30 milioni per Koulibaly, ma solo al Chelsea

Notizie Napoli oggi. "Alla Juventus no! Questo De Laurentiis può garantirlo, nonostante le cene e gli incontri milanesi" tra l'agente di Koulibaly e i dirigenti bianconeri: oggi il Corriere della Sera in edicola apre con questa affermazione, allontanando le suggestioni di un trasferimento di Kalidou Koulibaly alla Juventus. De Laurentiis non ha alcuna intenzione di cederlo ai rivali bianconeri.

Koulibaly può restare fino a giugno 2023 e poi lasciare Napoli a parametro zero, salva la possibilità di accordarsi con una nuova squadra già a gennaio, come fatto da Insigne quest'anno. Per venderlo adesso, De Laurentiis chiede 30 milioni di euro, ma la cifra per la Juventus è ancora più alta.

Oltre alla Juve, però, si fanno più insistenti le richieste del Chelsea: "potendo scegliere, - scrive il Corriere - Koulibaly ci andrebbe adesso e non a parametro zero". Il Napoli perciò comincia a guardarsi attorno e mette gli occhi su Milenkovic della Fiorentina, anche se Spalletti non gradisce.