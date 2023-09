Alberto Bigon: "Natan? Un anno fa tutti pensavano che Kim fosse più debole di Koulibaly"

Alberto Bigon ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24

Avendo perso Kim e acquistato Natan, il Napoli si è indebolito?

«Se dobbiamo discutere in termini di valore assoluto della linea difensiva, rispondo di sì, non posso che essere d’accordo. Ma anche l’anno scorso si faceva esattamente lo stesso discorso, quando il sudcoreano fu preso per sostituire Koulibaly e poi abbiamo visto com’è andata. Quindi, diamo tempo all’allenatore e al nuovo arrivato di inserirsi a dovere, così da capire esattamente la qualità del reparto e prendere le misure».

Osimhen si riconfermerà ai livelli della passata stagione?

«Non ho perplessità in proposito, è un calciatore molto particolare con doti enormi. Combina caratteristiche fisiche e tecniche in modo unico».

Come si spiega l’astinenza così prolungata di Kvaratskhelia?

«Non si tratta assolutamente di un caso. Ormai lo conoscono tutti, soprattutto gli allenatori avversari. È sempre il primo ad essere raddoppiato, cosa che all’inizio non accadeva. Ritengo sia questa la chiave più giusta per spiegare un simile digiuno».