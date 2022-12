Ultime notizie. Secondo quanto riporta stamattina il quotidino La Repubblica, ieri si è riunita la commissione Sport del Comune di Napoli. In sede di commissione è stato deciso di chiedere alla SSC Napoli di mettere più posti a disposizione per i disabili allo stadio Diego Armando Maradona, durante le partite del Napoli, in ossequio al principio secondo cui tutti hanno diritto a partecipare alle partite e godere di questo grande Napoli.