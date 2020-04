AIC-Lega Serie A, si va verso la fumata grigia: l'ultima idea è un fondo di garanzia per i giocatori di Serie C

Ultime notizie calcio. Continua a il braccio di ferro tra AIC e Lega Serie A sulla questione stipendi e non solo. Intanto, in attesa di un ulteriore confronto tra le parti, l'edizione odierna di Tuttosport annuncia importanti novità anche per la Serie C:

"Il presidente Francesco Ghirelli ha convocato per oggi una assemblea di Lega durante la quale proporrà le prime iniziative per gestire i problemi immediati: sul tavolo i temi delle fideiussioni (di questo e del prossimo campionato) e dei rinvii delle varie scadenza. Per quanto riguarda gli stipendi, invece, la novità riguarderebbe l’istituzione di un fondo di solidarietà che raccoglierà il 10% di ogni eventuale stipendio non pagato in Serie A e Serie B in favore dei calciatori della C. Sotto la soglia di trentamila euro annui, però, non è prevista alcuna contribuzione e gli stipendi rimarrebbero a carico dei club".