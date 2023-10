ADL torna a Castel Volturno: squadra e Garcia saranno commissariati per l'intera settimana

Notizie Calcio Napoli - Di rientro da Milano dove ha tenuto l’importante riunione in Lega per i diritti Serie A, il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a far risentire la sua presenza a Castel Volturno per provare a dare la svolta proprio come ha fatto insistemente negli ultimi giorni fiancheggiando Rudi Garcia e giocatori giorno per giorno.

ADL torna a Castel Volturno: Garcia, staff e squadra sotto osservazione

Con una partecipazione ancor più incisiva questa volta. Non solo perché Verona-Napoli si avvicina, ma anche perché è tornato a fermarsi Juan Jesus e tiene banco di nuovo la questione infortuni. Allenatore e squadra - riporta il quotidiano - saranno commissariati per tutto il resto della settimana.