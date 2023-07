ADL raggiunge una bozza d'accordo col secondo acquisto, ecco quando può arrivare

Calciomercato Napoli - Non solo Pierluigi Gollini, il Napoli potrebbe chiudere a breve il secondo acquisto dell'era Garcia. Tutto dipenderà però da più fattori, uno di questi è sicuramente la questione legata ad Alessandro Zanoli. Il terzino azzurro è infatti valutato da Garcia e il suo futuro è ancora incerto. Ecco quanto riportato in merito dall'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno:

"Se dovesse restare Zanoli non verrebbe Faraoni dal Verona con cui si è raggiunto una bozza d’accordo. Di Lorenzo ha rinnovato il contratto fino al 2029 a tre milioni a stagione, lo ha annunciato De Laurentiis durante la presentazione della squadra".