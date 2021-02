ADL infuriato! Il Mattino: è esploso al fischio finale, Napoli in silenzio stampa fino a giugno

Notizie Napoli calcio. L'edizione odierna de Il Mattino ricostruisce l'animato post partita di Atalanta-Napoli 4-2. Secondo il quotidiano De Laurentiis è seccato, seccatissimo, infuriato. Non farà nulla neppure stavolta, non pensa di cambiare l’allenatore. Ma è nero. E non lo nasconde. Non ha perso la fiducia in Gattuso e la speranza che tutto cambi. Ma nel frattempo qualcosa deve fare dopo aver visto il Napoli perdere con l’Atalanta: e ha imposto il silenzio stampa.a tempo indeterminato. Praticamente fino alla fine del campionato. Non cambierà idea.

Silenzio stampa Napoli a tempo indeterminato, ordine di De Laurentiis

Atalanta - Napoli 4-2

Il Mattino aggiunge anche che De Laurentiis è esploso alla fine della partita e ha chiamato i dirigenti azzurri, il ds Giuntoli, il figlio vice presidente Eduardo che erano allo stadio. E non ha nascosto la sua rabbia per il ko. Secondo il quotidiano se il patron avesse deciso di mandar via l’allenatore non avrebbe bisogno di silenzi stampa o sentire giustificazioni di sorta. Gli basta trovare il sostituto e mandarlo via. Cosa che, conferma Il Mattino, non intende fare. E allora non resta che la scelta del silenzio stampa.