ADL incontra staff medico e atletico: nessun processo, ma se mezza squadra titolare è KO...

Il nuovo preparatore atletico Paolo Rongoni e il suo staff sono finiti nel mirino di alcune polemiche a seguito dei numerosi risentimenti muscolari accusati dai giocatori azzurri. Secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi de Il Mattino, De Laurentiis ha avuto anche il tempo di un vertice con lo staff medico e atletico per fare il punto sugli infortunati. Vuole capire fino in fondo cosa sta succedendo, tra carichi di lavoro e preparazione che è cambiata rispetto a dodici mesi fa. Nessun processo, ma se quasi mezza squadra titolare è out, qualcosa sta succedendo.