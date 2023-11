ADL ha scelto Tudor ma manca l'accordo: il nodo è la durata del contratto, l'offerta

Il Napoli esce sconfitto dallo stadio Diego Armando Maradona con l'Empoli. Finisce 1-0 con gol di Kovalenko e De Laurentiis, da quel momento, ha cominciato a pensare seriamente al cambio in panchina.

Igor Tudor

Tudor è la prima scelta di De Laurentiis

Come riporta Il Mattino, questa mattina si terrà un vertice nella nuova sede della Filmauro a Piazza Venezia. L'addio di Garcia è ad un passo e De Laurentiis pensa ad un traghettatore, fino a giugno, per poi pensare ad aprire un nuovo ciclo. Tudor tentenna, lui è la prima scelta ma ha chiesto un biennale da 2,5mln a stagione. Il suo agente Anthony Seric potrebbe, dopo i contatti continui, incontrare i vertici societari azzurri. Le distanze non sono abissali, tranne sulla scelta della durata del contratto. Se Tudor accetterà le condizioni di De Laurentiis, sette mesi di contratto più opzione unilaterale a favore del Napoli per la stagione successiva, ci sarà l'annuncio ufficiale.

