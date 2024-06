ADL ha mandato un messaggio ai tifosi, Conte per riscattare l'umiliante anno e ritrovare appeal sul mercato

Napoli - Aurelio De Laurentiis ha mandato un messaggio ai tifosi del Napoli, ecco cosa analizza La Gazzetta dello Sport:

Scegliendo Conte, De Laurentiis ha già mandato un messaggio forte ai tifosi: basta scommesse, si va sul sicuro per tornare subito in alto. Il Napoli non può essere la squadra discorganizzata che ha preso 41 punti in maniera umiliante dall'Inter.

La rosa attuale piace a Conte che non vuole fare rivoluzioni, solo sistemare con i giusti tasselli una squadra per ritornare a lottare per un posto in Champions. Affidarsi ad un manager come Conte permetterà al Napoli di ritrovare anche appeal sul mercato senza la Champions. Perché il suo lavoro è credibile e vincente.