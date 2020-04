ADL ha incontrato Gattuso a Castel Volturno prima dello stop, Cdm: c'è stima, avanti insieme con certezza

Ultime calcio Napoli - De Laurentiis ha una certezza in questo momento di difficoltà per il Coronavirus: Gennaro Gattuso, l’allenatore che ha rilanciato un gruppo afflitto dall’ammutinamento del 5 novembre scorso e dalla crisi di risultati in cui era piombato.

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Ringhio ha dovuto attraversare un momento complicato fino alla vittoria-svolta contro la Lazio in Coppa Italia, da quella sfida l’unico incidente di percorso è arrivato nella gara interna contro il Lecce. Il 30 aprile e il 10 giugno, nella stagione in cui il coronavirus ha spazzato via la solidità di ogni riferimento temporale, rappresentano delle date importanti nel rapporto tra De Laurentiis e Gattuso. Oggi l’allenatore azzurro potrebbe esercitare, previo il pagamento di una cospicua penale, l’opzione per liberarsi a fine stagione dal contratto che lo lega al Napoli fino a giugno 2021. Gattuso non ha alcuna intenzione di spezzare il legame con un progetto tecnico che lo entusiasma, anzi non vede l’ora di ricominciare il lavoro che si è fermato nel momento più bello. Si confronta quotidianamente con i suoi ragazzi, ha contatti costanti con il direttore sportivo Giuntoli, segue le tre ore giornaliere d’allenamento in casa degli azzurri in collaborazione con il suo staff. Il 6 marzo scorso, prima dello stop dovuto alla pandemia, De Laurentiis e Chiavelli hanno incontrato Gattuso a Castel Volturno per confrontarsi sul progetto d’allungare il suo contratto, parlando anche di mercato e studiando così il Napoli che verrà. De Laurentiis ha dimostrato stima per Gattuso, ha apprezzato i progressi della squadra, l’allenatore potrebbe essere l’unica certezza nell’estate in cui si prefigura un cambiamento profondo ma pieno di enigmi. Manca poco più di un mese al 10 giugno, De Laurentiis non ha alcuna intenzione di “liberare” Gattuso e non è escluso che, quando le condizioni dell’emergenza sanitaria lo consentiranno, possa esserci un incontro con Mendes per entrare nei dettagli di un possibile rinnovo andando a fondo nelle cifre e nella programmazione. De Laurentiis attende di saperne di più sulla ripartenza prima d’approfondire i discorsi sul futuro, al momento è tutto bloccato (compresi gli stipendi di Gattuso e del suo staff)".