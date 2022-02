"Ha in mente il modello vincente di Mazzarri", Repubblica svela il nuovo piano di ADL per il rilancio tecnico ed economico del Napoli

Napoli calcio - De Laurentiis ha in mente il modello vincente dei tempi di Mazzarri. Sarebbe questa l'idea del presidente, si legge su repubblica, per far tornare il Napoli nuovamente ad alti livelli consentendo al bilancio di ossigenarsi con ingaggi più bassi con calciatori forti ma di prospettiva.

De Laurentiis investimenti Napoli