ADL non bada a spese: Samardzic in chiusura, accordo di massima col padre-agente e Udinese

Calciomercato Napoli - Il Napoli è scatenato e De Laurentiis ha deciso di non badare a spese in questo mercato di gennaio dopo la delusione di questo inizio di stagione da Campioni d'Italia. Ora la società punta a chiudere l'acquisto di Samardzic dopo Mazzocchi come riporta Il Mattino:

De Laurentiis ha il vantaggio di un accordo di massima sia con il padre del centrocampista che con Pozzo. Certo, ballano ancora i diritti di immagine e i bonus al club friulano: ma l'accordo è dato in dirittura d'arrivo. Anche perché Samardzic ha da tempo dato l'ok al Napoli.