Secondo quanto riportato dai colleghi del Corriere del Mezzogiorno, ieri durante l'incontro con la squadra a Castel Volturno Aurelio De Laurentiis ha chiarito alla squadra anche i motivi per cui la sera del 5 novembre non ha risposto alle telefonate e non si è recato nello spogliatoio, era impegnato con Alexsander Ceferin e Giorgio Marchetti, presidente e segretario generale della Uefa.

Aurelio De Laurentiis e Alexandar Ceferin