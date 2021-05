ADL a Castel Volturno, le richieste di Spalletti sono già operative: spunta una promessa del presidente al nuovo allenatore

Napoli Calcio - Non vuole proprio sfigurare al cospetto di Big Luciano. E allora ieri mattina, di buon’ora, scortato dal figlio Edoardo e dai pochi fedelissimi del club, si e? recato a Castel Volturno per verificare con i propri occhi le condizioni del centro tecnico. Poche ore, un sopralluogo sereno con Alessandro Formisano, per valutare se le richieste di Spalletti sono già opeative.

Come riporta Il Mattino: