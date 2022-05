È l’ultima di Lorenzo Insigne che avrebbe sicuramente meritato l’addio in una cornice migliore. Il capitano ha svelato il stato d’animo agli ultras, l’altra sera: “Piango da tre giorni”. Il suo addio è sicuro, così come quello di Ghoulam. I colleghi del Corriere del Mezzogiorno riportano cosa accadrà in curva con uno striscione a lui dedicato:

"Poi la curva, quella che non lo ha mai tradito, mai fischiato e mai additato, gli dedicherà uno striscione con un messaggio d’amore forte, autentico".