Addio al gruppo dei saggi: Mazzarri ha messo solo Di Lorenzo al centro del gruppo, la reazione della squadra

Notizie calcio Napoli - Arriva la rivelazione de Il Mattino riguardo la scelta di Walter Mazzarri di dire addio al gruppo dei saggi come aveva Rudi Garcia e di mettere il solo capitano Giovanni Di Lorenzo al centro del gruppo per potersi interfacciare con il resto della squadra. Quelli come lui, parlano solo col capitano se devono parlare alla squadra. E tutti hanno apprezzato.