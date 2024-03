Gazzetta - Caso Acerbi-Juan Jesus: domani potrebbe già arrivare la sentenza

Caso Acerbi-Juan Jesus, domani potrebbe già arrivare la sentenza. Lo scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport che spiega come l'indagine sia stata chiusa da parte della Procura Federale che ha trasmesso tutti gli atti al giudice sportivo che adesso dovrà leggere cosa c'è scritto per poi prendere la decisione definitiva nei confronti del difensore centrale dell'Inter.

Napoli - Ecco cosa si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport per quanto riguarda la data della sentenza del giudice sportivo sul caso Acerbi-Juan Jesus:

"La sentenza del giudice sportivo sulle presunte offese razziste a Juan Jesus durante Inter-Napoli è ormai diventata il cancello della carriera di Acerbi: è normale che la aspetti con ansia e turbamento, nonostante la sua versione non sia mai cambiata.

Dopo le audizioni sia dell’interista che del napoletano prima del weekend, l’incartamento è stato chiuso, e la relazione dell’accusa dovrebbe arrivare sul tavolo del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea soltanto oggi.

A quel punto, a meno di colpi di scena, è probabile che la decisione definitiva arrivi da domani in poi. Se la procura avesse elementi sufficienti per accertare la matrice razzista dell’insulto, in base all’articolo 28 del Codice di giustizia sportiva, arriverebbe una sanzione di almeno dieci giornate. Acerbi, decisamente scosso, non può che aspettare, come tutta l’Inter".