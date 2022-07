Repubblica - Accordo Napoli-Acerbi, ma De Laurentiis chiede tempo a Lotito: anche la Juventus sul difensore

Calciomercato Napoli. Francesco Acerbi, 34enne difensore della Lazio, è uno dei nomi sondati dal Napoli per rimpiazzare il partente Koulibaly.

Di Acerbi ne ha parlato l'edizione odierna di Repubblica, svelando alcuni dettagli dell'operazione tra Napoli e Lazio:

Il centrale mancino di 34 anni ha trovato l’accordo con il Napoli, che ha ceduto Koulibaly al Chelsea: la Lazio vuole 5 milioni e attende l’affondo del club di De Laurentiis, che si è preso qualche ora in più per capire come sostituire al meglio il senegalese. Monza e Torino rimangono sullo sfondo per Acerbi, così come la Juventus, destinazione che l’ex Sassuolo aveva messo in cima alla propria lista