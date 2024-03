Acerbi giurerà di non aver detto nulla di razzista e l'Inter gli crede, si gioca un pezzo della sua carriera

Napoli - Ultimissime notizie sul caso Acerbi-Juan Jesus. Arrivano aggiornamenti che riguardano quello che può accadere da un momento all'altro per il giocatore dell'Inter che sta vivendo una situazione difficile perché ora si gioca la sua carriera.

Acerbi-Juan Jesus, ecco cosa dirà al pm

Acerbi giurerà di non aver detto nulla di razzista, di essere stato frainteso, che lui non può aver detto "negro" perché non è un razzista. Questo quanto rivelato da Il Mattino per ciò che accadrà nelle prossime ore in procura. Acerbi dirà a chi lo interrogherà che nel caos di quei momenti, non è stato capito e che Jesus non ha compreso la frase che ha pronunciato. L'Inter gli crede, è con lui: Acerbi sente la società vicina. I due sono assistiti dai rispettivi procuratori: uno è Federico Pastorello, l'altro è Roberto Calenda.