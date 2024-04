Accuse di falso in bilancio, De Laurentiis si difende così: il Napoli non ne aveva bisogno

De Laurentiis torna in tribunale per difendersi dalle accuse di falso in bilancio legate all'operazione di acquisto di Victor Osimhen. I giudici stanno indagando per una presunta iper-valutazione dei tre calciatori della Primavera del Napoli ceduti al Lille in cambio del nigeriano.

Palmieri , valutato 7 milioni di euro

, valutato 7 milioni di euro Manzi , valutato 4 milioni di euro

, valutato 4 milioni di euro Liguori , valutato 4 milioni di euro

, valutato 4 milioni di euro Karnezis, valutato 4,8 milioni di euro

Questa la difesa presentata da De Laurentiis: "Non ho condotto io la trattativa ma l’ho solo approvata per una valutazione generale a cose fatte. Se queste contestazioni non vengono mosse ad altri, non possono allora riguardare me. Affari ribadisce il presidente valutabili solo negli anni e col senno di poi".

Insomma, la difesa della SSC Napoli si articola su questi punti: