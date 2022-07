Abbonamenti Napoli 2022/23, domenica verranno svelati i prezzi: previste alcune novità

Notizie Napoli calcio. E' tutto pronto per il lancio della campagna abbonamenti Napoli 2022/23. C'è curiosità nel vedere come reagirà la piazza napoletana che vive un momento di scettisimo e forti contestazioni a De Laurentiis per le scelte societarie ed in chiave calciomercato.

De Laurentiis Abbonamenti Napoli 2022/23

Abbonamenti Napoli 2022/23, i dettagli

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha parlato proprio della questione abbonamenti Napoli, svelando alcuni dettagli: