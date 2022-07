"Abbiamo un solo mezzo a disposizione", oltre al messaggio ai tifosi Spalletti pensa che serva un'altra cosa

Luciano Spalletti è abituato a lavorare sui campi, come in questi enormi spazi verdi del Trentino coronati dalle Dolomiti. Passare la giornata sul prato a insegnare calcio ai suoi ragazzi è per lui il modo per stemperare le pressioni esterne, secondo la Gazzetta dello Sport.

Il messaggio di Spalletti

Al di là delle risposte a parole sa che le uniche che contano per gli appassionati, sono quelle sul campo:

"«Noi abbiamo un solo mezzo a disposizione, quello di mostrare personalità e tecnica quando entriamo in campo». Ecco allora che il tecnico pensa bene che al di là dell’immagine, del messaggio da lanciare ai passionali tifosi, serve credibilità. Occorre dare continuità al buon rendimento della passata stagione, seppur con qualche zona d’ombra. E per essere competitivi, in attesa dei rinforzi, può solo basarsi sulle proprie forze e su quelle del materiale a disposizione"

