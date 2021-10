"A uno come lui o gli si trova il posto o lo si crea", Mertens e la nuova sfida lanciata a Spalletti

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "A Dimaro, nel bel mezzo del primo ritiro estivo, Spalletti disse: «A uno come Dries o gli si trova il posto o lo si crea». L'occasione è servita: eccolo, Mertens. Di nuovo in panchina sin dal Cagliari e poi in campo, per qualche minuto, con la Fiorentina: recuperato, magari non in forma ma di certo concentrato su quella che per lui è una novità. Un inedito, una sfida nuova: riuscire a trovare quel famoso posto di cui parlava l'allenatore"