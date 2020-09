A rischio l'amichevole Napoli-Pescara, Il Mattino: corsa contro il tempo per ripristinare la termogestione del San Paolo

Notizie Napoli calcio. Il prossimo 11 settembre è in programma l'amichevole Napoli-Pescara al San Paolo. Come riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, la gara è però ancora in bilico in attesa del via libera per l'utilizzo dell'impianto di Fuorigrotta:

"È corsa contro il tempo per ripristinare la termogestione degli impianti sportivi di Napoli per dare modo agli atleti - a iniziare dai nuotatori per finire al Calcio Napoli - di tornare ad allenarsi e agli azzurri di disputare il match amichevole di venerdì contro il Pescara al San Paolo. Primo test di un certo spessore della stagione. Gli impianti sono senza termogestione cioè quell'attività di manutenzione ordinaria che consente a tutti gli impianti sportivi di funzionare. Non si tratta solo di acqua calda, ma di tanto altro: si va dalla temperatura degli ambienti, come gli spogliatoi, alla gestione delle acque delle piscine, alla sanificazione e salubrità dei siti e a tutti quei sostegni che riguardano gli atleti nel pre e nel post-gara".