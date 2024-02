"Non gli è stata risparmiata neppure l'ultima umiliazione". Il Mattino: Mazzarri ha dovuto fingere davanti alla squadra ieri

Non è stata risparmiata l'ultima umiliazione a Walter Mazzarri si legge sulle pagine del quotidiano Il Mattino che racconta praticamente l'ultima sceneggiata che si è vissuta ieri a Castel Volturno. Mazzarri aveva già capito tutto, ma ha dovuto praticamente fingere di lavorare per Napoli-Barcellona portando la squadra in sala video per spiegare i movimenti di quel 4-3-3 che intendeva schierare domani sera al Maradona.

Esonero Mazzarri dal Napoli

Ecco cosa si legge sulle pagine del quotidiano Il Mattino su Mazzarri: