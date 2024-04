25 milioni per Ferguson: il suo futuro dipende dalla Champions

Calciomercato Napoli - Esodo Napoli a centrocampo in vista dell'estate. Zielinski presto sarà ufficializzato dall'Inter, via Traore e Dendoncker che torneranno nei loro club in Premier. Il Napoli gestirà i rientri di Gaetano e Folorunsho. Ferguson del Bologna è il profilo perfetto per il Napoli: giovane, talentuoso e con esperienza in Serie A. La spesa per il suo acquisto è di 25-30 milioni, ma il suo eventuale arrivo è legato alla Champions League che vuole giocare. Timber è l'alternativa in mezzo al campo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.