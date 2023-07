180 milioni per Osimhen da Parigi: il sostituto tra Hojlund e David a meno della metà del prezzo di Victor

Il calciomercato degli attaccanti è pronto ad accendersi con una reazione a catena se dovesse partire Mbappe per firmare con il Real Madrid. A quel punto anche Osimhen resterebbe coinvolto con il PSG pronto ad investire poi su di lui. Il Napoli poi dovrà chiudere per un nuovo acquisto in attacco.

Napoli: sostituto Osimhen, due nomi importanti

Napoli - Come raccontato da Repubblica per cedere Osimhen a De Laurentiis dovrà arrivare un'offerta da 180 milioni da Parigi o altra città. Il Napoli studia per il sostituto tra Jonathan David del Lille, con cui è abituato a fare affari, e anche Hojlund dell’Atalanta. Lo stesso Hojlund, che costa 70 milioni, è un’opzione tenuta in serissima considerazi one dallo stesso Psg, più appetibile di Vlahovic della Juve, che di milioni ne costerebbe un centinaio, comprese le commissioni.