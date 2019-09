F1, Leclerc e l'amore per Napoli: "La amo! Così come la pizza". Matrimonio made in Naples e l'amore per Giada: "Sono napoletana"

"C’è una formula napoletana, una piccola grande magia dietro i successi di Charles Leclerc, il 22enne pilota monegasco che domenica con la Ferrari ha trionfato al Gran Premio di Monza dopo nove anni dall’ultimo successo della Rossa", apre l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sul successo del ferrarista in F1. Sarà anche la sua fidanzata Giada Gianni, di un anno più giovane, trapiantata a Monaco e con cui sta da quattro anni. I due si sono conosciuti sui banchi di scuola di Montecarlo.

Leclerc non ha mai nascosto l'amore per l'Italia e Napoli in particolare:

«Lì mi sento come a casa - ha detto a Sette del Corriere della Sera -. Amo Napoli e amo Maranello, dove ormai conosco tutti così come in Toscana. Del vostro paese mi piacciono molto il cibo e le persone. Alla pizza non potrei mai rinunciare. Purtroppo, però, quella di Monaco non è buona come quella di Napoli ».

E i loro blitz in Campania ormai da qualche anno sono piuttosto frequenti viste le origini di Giada che non esclude durante ogni estate una puntata qui da noi. Certo la loro è stata una villeggiatura itinerante. Tra la Costa Azzurra, dove sono stati avvistati tra Tete de Chien e Saint Tropez fino in Provenza a Seillans e poi nella gettonata Mykonos dove le vacanze restano esclusive ma certamente più caotiche. La coppia vira spesso anche verso Capri dove non mancano le perlustrazioni in grotta azzurra a bordo del gozzo che s’avvicina ai Faraglioni.

Ma a entrambi piace mescolarsi tra la gente comune e viaggiare nel ventre della città, racconta il quotidiano:

"Tra Spaccanapoli e piazza San Domenico sono diversi gli itinerari che insieme percorrono piacevolmente. Mercatini, lunghe passseggiate e tanto shopping per Giada che vanta oltre 51mila followers su Instagram, segnale chiaro della popolarità della ragazza. Per giunta a Giada quando più di qualcuno le ha chiesto se fosse italiana o francese visti i lineamenti e i colori non esattamente mediterranei, lei ha risposto orgogliosa «sono napoletana». Ad ogni modo non è la sola ragazza partenopea e per giunta bionda che ha una relazione con un pilota. L’altra è Gaia Di Leva che è la moglie di Sacha Prost, pilota anche se per diletto nonché figlio di Alain e imprenditore di un marchio con il logo della monoposto.

Si sono sposati in agosto nel Castello Medievale di Castellammare di Stabia con cerimonia nella basilica di Santa Maria di Pozzano e festa al lido Bikini. Tutto rigorosamente made in Naples nonostante le origini francesi del figlio del grande campione di Formula 1 che in quanto a location da proporre nel suo paese non sarebbe certo venuto meno. Evidentemente donne (napoletane) e motori è un must che funziona ancora ed è soprattutto vincente".