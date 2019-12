Venerato a CN24: "Al 90% credo che Lobotka sarà del Napoli: a giorni arriverà la prima offerta ufficiale. Ghoulam ha chiesto la cessione: due nomi per sostituirlo"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live":

Lobotka

Lobotka-Napoli, gli aggiornamenti

"Il primo step del Napoli in chiave mercato è il centrocampista: dubito che entro il 3-4 gennaio si arrivi a qualche firma perché Giuntoli è partito per una mini vacanza a New York e De Laurentiis è fuori. La trattativa più avanzata è quella di Lobotka, un intermediario partirà per Vigo per fare la prima offerta: la valutazione è di 25 milioni con prestito con obbligo per motivi di bilancio. Arteta ha deluso Gattuso e Giuntoli perché ha detto no a Torreira e Xhaka. Su Paredes il Napoli voleva fare un prestito con diritto con diritto di riscatto, ma l'operazione non è fattibile per costi d'ingaggio. Per Pulgar c'è il no secco di Iachini che lo definisce incedibile. Vi confermo i no del Napoli a Berge e Soumarè, Gattuso vuole giocatori pronti. Si è parlato di Tonali, ma Cellino non intende darlo via. Per Lobotka c'è già l'ok di Gattuso che già lo conosceva. Al 90% credo sia lui il calciatore che potrebbe arrivare al Napoli: la trattativa è aperta. Stanislav appena ha saputo dell'interesse ed ha pregato il suo agente di portarlo qui".

Ghoulam-Napoli, la situazione

Per il terzino sinistro: "Ghoulam ha chiesto la cessione ed è insoddisfatto del minutaggio. Il Napoli attende una proposta, ma Mendes ha parlato con il Marsiglia e non solo. I nomi fatti da Gattuso sono i seguenti: Koutris e Ricardo Rodrgiuez. Per il primo il Napoli potrebbe farlo in prestito con obbligo mentre con lo svizzero solo in prestito. L'Inter continua a chiedere con forza per Llorente. Il nome di Carrasco è un pallino di Giuntoli, ma mi risulta difficile per costi dell'operazione".