Tra 19 giorni c'è il primo bilancio di Garcia

"Per i politici si dice che si giudica dopo 100 giorni, ma non ci siamo ancora. Non siamo ancora al 100%, ma la crescita c'è". Dopo la prima sconfitta in campionato stiamo assistendo già a processi, con tanto di capi d'accusa, nei confronti di Rudi Garcia. Ieri abbiamo un interrogativo sul fatto che la rosa è rimasta praticamente intatta. E' dunque mai possibile che la sola cessione di Kim possa aver tolto certezze ad una squadra in così poco tempo? Ridurre tutto al coreano non sarebbe corretto, seppur sia un top in quel ruolo. Garcia andrà giudicato dopo la sosta delle Nazionali e non lo diciamo per la sagra del luogo comune. Ad oggi, sono 81 i giorni sulla panchina del Napoli di monsieur Rudi. Se vogliamo raccogliere l'assist lanciato dallo stesso sui 100 giorni per tracciare un primo bilancio, bisognerebbe dunque fermarsi a Bologna-Napoli del 24 settembre quando si avrà questa sorta di prima scadenza.

Certamente qualcosa da rivedere c'è anche se il paragone con Spalletti rischia di fare più male che bene a questo Napoli. Garcia sapeva bene fin dal primo giorno che avrebbe avuto davanti a sé una salita con pendenze proibitive ma ha accettato la bicicletta ed ora pedala. Dopo la sosta ci saranno gare ravvicinate dove occorrerà l'utilizzo della rosa a piene mani. Riuscire ad entrare nella testa di calciatori, la maggiornaza se non tutti al primo titolo nazionale vinto in carriera, non è semplice. Nella sua conferenza di presentazione, Garcia aveva parlato di sveglia quando avrebbe visto qualcuno addormentarsi oppure vivere di rendita dopo lo scudetto. In questa squadra tutti danno il massimo e c'è voglia di dimostrare che lo scudetto non è stato un caso. L'esperienza nel saper gestire il momento dopo il trionfo è fondamentale. Probabilmente non basteranno 100 giorni, ma serve un percorso più lungo.