Torino-Napoli, ultimissime SkySport: la scelta di Conte su Kvaratskhelia

Ultimissime Torino-Napoli, arrivano aggiornamenti da SkySport sulle scelte di formazione di Antonio Conte per il match in programma domenica alle 15.00 all’Olimpico.

Torino-Napoli ultimissime SkySport

Come prevedibile, non ci saranno novità particolari. A partire dalla retroguardia. Dunque Meret tra i pali, Di Lorenzo a destra con Rrahmani-Buongiorno al centro e Olivera a sinistra. In mediana confermato Lobotka con Anguissa da una parte e McTominay dall’altra. In attacco confermatissimo Politano con Lukaku al centro e Kvaratskhelia dall’altra parte, nonostante alcune timidi voci di possibile panchina dopo la delusione in Napoli-Roma con tanto di malumore alla sostituzione.