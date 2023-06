Tanti, maledetti e subito

La vicenda Osimhen sta appassionando praticamente tutti. Resta? Rinnova? E' vero che De Laurentiis chiede tutti quei soldi? Le domande sono praticamente sempre le stesse. E' inevitabile che davanti ad uno dei tre attaccanti più forti al Mondo vi siano voci, indiscrezioni e quanto altro. Fa parte del gioco della parti anche di chi assiste Osimhen perchè, come è la legge di mercato a fare il prezzo del cartellino, è vero anche che fare uscire notizie di offerte di club di prima fascia con tanto di cifre blu, suona un po' come un messaggio per De Laurentiis in un'eventuale firma sul nuovo contratto.

Victor Osimhen

Sul discorso della proporzionalità tra valore del cartellino ed ingaggio ne abbiamo già abbondantemente scritto e parlato. E' fuori discussione che se valuti un calciatore 180 milioni non può tenerlo a 9 milioni lordi ma devi corrispondergli una cifra adeguata. E' un po' come il cane che si morde la coda. De Laurentiis, ve lo abbiamo raccontato in esclusiva pochi giorni fa, ha dato una deadline all'entourage di Osimhen per quanto riguarda offerte choc. Il presidente non ascolterà o si siederà neppure davanti alle cifre che stanno girando da alcuni giorni come 100-130 milioni. Il Napoli valuta Osimhen almeno 170-180 milioni ma si aggiunge un dettaglio: chi lo vuole dovrà versare questa cifra cash e subito o almeno dare un forte 'acconto', se vogliamo chiamarlo così sulla prima tranche. Più passa il tempo e più le condizioni per prendere VO9 saranno stringenti. De Laurentiis si è esposto pubblicamente e non intende fare passi indietro.

Osimhen dalla sua, per adesso, attende di capire se si concretizzeranno davvero offerte di quella portata. Attende l'effetto domino delle punte come logico che sia. Al contempo sa però che il Napoli non aspetterà all'infinito: gli ha dato una finestra per valutare e portare proposte serie e certificate di taglio altissimo. L'attaccante non vuole andare allo scontro, è grato al club sotto tutti i punti di vista. Sia chiaro a tutti, in questa storia è il Napoli che detta le condizioni per Osimhen e non viceversa. La speranza è che si possa arrivare ad una soluzione positiva e possibilmente senza screzi nell'interesse di tutti.