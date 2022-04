Calcio Napoli - La SSC Napoli ha pubblicato il report dell'allenamento odierno della squadra al Training Center di Castel Volturno. Di seguito il comunicato.

"Il gruppo dopo una prima fase di torello e attivazione ha svolto partita a campo ridotto ed esercitazione tattica. A chiusura sessione di calci piazzati. Di Lorenzo ha svolto personalizzato in palestra in campo e la prima parte del lavoro in gruppo. Petagna ha svolto tutto il lavoro con il gruppo".