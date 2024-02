"Speravo di avere l’opportunità con il Barça con Osimhen in campo": la confessione di Mazzarri dopo l'esonero

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica svela una frase detta da Walter Mazzarri al suo staff dopo l'esonero da allenatore del Napoli:

"L'avventura di Mazzarri finisce dopo appena tre mesi e oggi cambierà la sua ruotine: non dirigerà l’allenamento, né risponderà alle domande sul Barcellona. È il suo più grande cruccio. Avrebbe voluto l’ultima chance per provare a cambiare la storia del suo secondo ritorno. Magari con Osimhen, assente nell’ultimo mese e mezzo: il numero 9 ha partecipato alla Coppa d’Africa e ha privato il Napoli del suo punto di riferimento offensivo, l’unico capace di attaccare la profondità. Ma non sarà così.

La frase soffiata ai suoi collaboratori va proprio in questa direzione: « Speravo di avere l’opportunità con il Barca con Osimhen in campo » . Finisce diversamente. Il Mazzarri bis termina al termine di lunedì grigio e surreale".