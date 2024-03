Sky - Ultimissime formazioni Inter-Napoli: la scelta definitiva su Osimhen e Zielinski. Una novità per Inzaghi

Ultimissime Napoli Calcio - Novità importanti per quanto riguarda le scelte di formazione che Simone Inzaghi e Francesco Calzona faranno per la gara di questa sera tra Inter-Napoli. Tra i nerazzurri c'era più di qualche dubbio mentre negli azzurri la notizia principale era l'utilizzo o meno dell'attaccante Victor Osimhen. La redazione di Sky Sport ha dato gli ultimi aggiornamenti sulle scelte dei due allenatori.

Probabili formazioni Inter Napoli

Nell'Inter è stato sciolto il dubbio tra Pavard e Bisseck con il primo che partirà titolare nel terzetto difensivo con Acerbi e Bastoni davanti al portiere Sommer. A centrocampo scalpita Frattesi, ma l'ex Sassuolo non partirà dal primo minuto. Recuperato Calhanoglu, apparso affaticato dopo la gara contro l'Atletico Madrid. Accanto al regista turco ci saranno Barella e Mkhitaryan. Sugli esterni spazio a Darmian e Dimarco. In attacco Sanchez chiede spazio, ma a giocare sarà la coppia Lautaro-Thuram.

Nel Napoli non ce la fa Victor Osimhen. Secondo la redazione di Sky Sport, l'attaccante andrà in panchina. Il ballottaggio Raspadori-Simeone lo vince l'ex Sassuolo che completerà il tridente con Politano e Kvaratskhelia. A centrocampo Traore, e non Zielinski, con Lobotka e Anguissa. In difesa Olivera, Juan Jesus, Rrahmani e Di Lorenzo davanti a Meret.