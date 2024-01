Napoli, momentaneamente interrotto il ritiro: ADL concede qualche ora ai giocatori

Notizie Calcio Napoli - Momentaneamente interrotto il ritiro in casa Napoli in vista della Salernitana di domenica. Si allenta un po' la pressione dopo la full immersion post Torino.

Ritiro Napoli, ADL concede una pausa ai giocatori

Secondo quanto si apprende, il presidente Aurelio De Laurentiis ha concesso qualche ora di riposo dal ritiro punitivo ai giocatori. Fila di taxi così all’esterno di Castel Volturno per prelevare i giocatori da riportare a casa dove riabbracceranno i loro cari per qualche ora. Clicca sul play in basso per vedere le immagini di Sportitalia.