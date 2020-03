TMW - Serie A, ipotesi slittamento scadenza dei contratti al 15 luglio: le ultime dopo l'assemblea di Lega

Ultimissime notizie - In Lega si è tenuta una conference call tra i rappresentanti dei venti club di Serie A per studiare il futuro del massimo campionato calcistico italiano, attualmente sospeso a causa dell'emergenza Coronavirus. Ecco quanto riferito da Tuttomercatoweb.com ed evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"I club si sono riuniti e hanno stabilito come termine ultimo per riprendere il campionato la data del 9 maggio. Allo studio svariate ipotesi, tra queste anche quella di allungare tutti i contratti (calciatori, sponsorizzazioni e diritti televisivi) al 15 luglio tramite una deroga che coinvolga la norma delle regole Noif. Nei prossimi giorni le parti si aggiorneranno nuovamente per tracciare una linea anche in base ai dati della Protezione Civile e delle Istituzioni sulla pandemia Covid-19. Durante la conference call non è stato previsto lo stop definitivo al campionato. Mentre gli Europei dovrebbero slittare di un anno, così come chiederà la FIGC. Lavori in corso, la Serie A studia il futuro dinanzi ad un’emergenza di tutti i settori".