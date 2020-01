San Paolo, caso Regolamento d'uso: inosservate le modalità di contestazione delle violazioni dei tifosi

Regolamento d'uso, sciopero del tifo: a Napoli le polemiche non accennano a placarsi. Dopo aver appurato l'illegittimità delle modifiche del Regolamento d'uso dello stadio San Paolo di Fuorigrotta, emergono ulteriori inesattezze sulle modalità di verbalizzazione degli addetti alla sicurezza degli spalti azzurri. L'avvocato Erich Grimaldi, solo qualche giorno fa, aveva diffidato la SSC Napoli circa il comportamento omissivo degli steward presenti a Fuorigrotta. Nello specifico, si contestava che:

"'Gli stewards, incaricati della società, non garantivano agli abbonati ed ai tifosi occasionali, il diritto di poter occupare il proprio posto, così come non imponevano, alle persone, di assistere all’evento seduti, potrebbero incorrere nelle violazioni, previste dal novellato art.7.

Molti abbonati, difatti, a causa dell’omesso controllo degli stewards, onde poter visionare la partita, potrebbero essere costretti ad alzarsi in piedi, anche nella denegata e remota ipotesi in cui trovassero libera la propria seduta.

Il predetto regolamento, al riguardo, prevede che gli stewards della S.S. Calcio Napoli, nell’esercizio delle proprie funzioni, sono giuridicamente equiparati agli “incaricati di un pubblico servizio'.

In particolare, ad essi viene estesa la tutela prevista dagli artt. 336 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a pubblico ufficiale) del Codice Penale (ex art. 6 quater L.13/12/89 così come integrata dall’art. 1 lett. c del D.L. 17/08/05 convertito in L. 17/10/05).

Gli stewards, dunque, come previsto dal medesimo regolamento d’uso, dovrebbero garantire il rispetto dei posti a sedere, vietando che i tifosi assistessero all’evento in piedi, consentendo così a tutti gli altri spettatori di visionare la gara seduti, senza rischiare di incorrere in violazioni.

La responsabilità, per quanto occorso, pertanto, dovrà ricadere sul comportamento omissivo della SSCN, per non aver garantito la presenza costante ed il fermo intervento degli stewards, come previsto dal regolamento d’uso del San Paolo".