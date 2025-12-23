Rischio mercato a saldo zero per il Napoli? Gazzetta - Oggi il verdetto della Commissione: lo scenario

Calciomercato Napoli - Oggi ci sarà il verdetto della Commissione indipendente per la vigilanza sui bilanci delle società professionistiche di calcio per quanto riguarda il via libera totale oppure a saldo zero della sessione di mercato di gennaio. Tra i club che rischiano il saldo zero ci sarebbe anche il Napoli.

Ma cosa significa saldo zero? Che puoi prendere un calciatore solo se ne esce un altro di pari costo, oppure se abbassi il monte ingaggi, o se registri plusvalenze che alleggeriscono il numeratore del CLA. In assenza di ricavi nuovi, il mercato si trasforma in scambi, prestiti con diritto e rientri dai prestiti. Molte società hanno già usato aumenti di capitale per rientrare nei parametri, ma non tutte potranno farlo ogni semestre. Qui i numeri pesano: con lo 0,8, 100 di spesa richiedono 125 di ricavi; con lo 0,7, ne serviranno 145. Chi anticipa cessioni intelligenti o valorizza i giovani può guadagnare un piccolo margine d’azione.

Mercato a saldo zero Napoli, oggi la decisione

Ecco cosa si legge questa sulle pagine della Gazzetta dello Sport in merito al rischio mercato zero per il Napoli e non solo:

“Il verdetto arriva oggi. La Covisoc non c’è più, rimpiazzata dalla Commissione indipendente per la vigilanza sui bilanci delle società professionistiche di calcio e basket, che oggi si pronuncerà per dare l’ok, parziale o totale, allo svolgimento delle operazione di mercato dei 20 club di A. La Lazio stavolta avrà come minimo diritto al cosiddetto saldo zero. Uno scenario che rischiano anche altri tre club di A, Como, Fiorentina e Napoli. Anche per loro non è sicuro che sia stata rispettata la soglia dell’80%”.