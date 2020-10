Repubblica: "La Lega non rinvierà Juve-Napoli! Decisione 3-0 a tavolino Figc o Giudice Sportivo". Attese info da politica e giurisdizione

"La Lega calcio di Serie A NON rinvierà Juventus-Napoli. Sarà il giudice sportivo (e quindi la Figc) a decidere se penalizzare il Napoli col 3-0 a tavolino". E' questa la clamorosa anticipazione lanciata via Twitter dal giornalista de La Repubblica Franco Vanni. Seguiranno aggiornamenti

E così la Lega di Serie A aspetta ad adeguarsi e non ufficializza il rinvio. Da fonti di via Rosellini trapela che si sta cercando di capire, parlando anche con i vertici politici, giurisdizione e competenze della stessa Asl (che ha messo in quarantena a casa la squadra di Gattuso) prima di prendere una decisione ufficiale.