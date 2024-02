Relevo annuncia: Calzona atteso oggi a Napoli per la firma del contratto. Ci sarà lui in panchina contro il Barcellona

Il giornalista Matteo Moretto di Relevo, attraverso Twitter, ha riferito importanti aggiornamenti in merito al possibile approdo di Francesco Calzona sulla panchina del Napoli al posto di Walter Mazzarri. Di seguito vi riportiamo cosa ha scritto il collega di Relevo.

Francesco Calzona nuovo allenatore del Napoli

Ecco cosa ha scritto il collega Matteo Moretto sull'arrivo di Francesco Calzona sulla panchina del Napoli:

"Confermato l’iter raccontato nella serata di ieri. Francesco Calzona è atteso a Napoli questa mattina per sistemare gli ultimi dettagli e firmare il contratto. Il debutto sarà contro il Barcellona in Champions League".

Già da ieri sera sono circolate alcune indiscrezioni che rilanciavano questa indiscrezione relativa all'attuale CT della Slovacchia che, in caso di firma con il Napoli, manterrebbe il doppio incarico comunque. Nello staff di Francesco calzona potrebbero esserci due vecchie conoscenze azzurre. Il primo è Marek hamsik che ricoprirebbe il ruolo di vice allenatore. la parte atletica verrebbe invece affidata a Francesco Sinatti, già nello staff di Spalletti e Sarri quando entrambi erano alla guida del Napoli. Questa estate proprio Sinatti fu mandato via per lasciare spazio a Rongoni fortemente voluto da Rudi Garcia.