Radio Kiss Kiss - Dopo Koulibaly in arrivo un'altra cessione. ADL investirà 55 milioni per un poker di nomi

Calciomercato Napoli - Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"De Laurentiis pronto ad investire 55 milioni su un poker di giocatori. Sono 40 milioni perchè oltre alla cessione di Koulibaly ci sarà quella di Petagna al Monza per 15-18 milioni. Dopo Ostigard, che è del Napoli, i soldi ricavati verranno ripartiti in questi ruoli: portiere, difensore centrale ed attaccante. Il sogno Dybala c'è, ma il Napoli ha capito che tecnicamente non è facile"