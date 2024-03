Le quattro spie di Calzona che hanno messo in crisi il Barça di Xavi

Il Barcellona non è più la squadra che ha dominato il palcoscenico europeo. Quest'anno il percorso dei blaugrana è stata una sorta di via Crucis in Liga dove hanno dovuto segnare il passo in casa contro compagini, sulla carta, decisamente inferiori a quella allenata da Xavi. Sono tre nello specifico le squadre che hanno fatto la voce grossa allo stadio olimpico lluis Companys di Montjuic.

La prima squadra a far cadere il Barça è stato il Girona che si impose per 2-4 sfoderando un calcio di livello con nomi poco pubblicizzati, ma di grande tenuta e qualità. In quel Girona c'è una vecchia conoscenza di Calzona e del Napoli come David Lopez che negli schemi di Michel fa il centrale difensivo. Tra l'altro il Girona ha disputato un'amichevole questa estate a Castel di Sangro proprio contro gli azzurri perdendo per 4-2 ai calci di rigore.

La seconda squadra che ha fatto un brutto scherzo a domicilio al tecnico Xavi quest'anno è stato il Villarreal di Albiol e Reina che ha vinto per 5-3 a Montjuic. Anche qui, come nel caso del Girona, c'è un'amichevole con il Napoli. Era dicembre 2022, si era nella pausa per il Mondiale, e gli azzurri di Spalletti disputarono a dicembre un test al Maradona proprio contro gli spagnoli. L'incontro amichevole terminò 2-3 per il Villarreal.

La terza squadra che ha messo alle corde il Barça è stato il Granada che è riuscito a strappare un punto prezioso. Anche qui spunta una vecchia conoscenza di Calzona come Callejon. Ma le coincidenze non finiscono qui perché anche con il Granada c'è stata un'amichevole estiva nell'agosto del 2022. Calzona ed il suo staff sono preparati, sanno i punti di forza e debolezza del Barcellona. Parliamo di professionisti che anche nel tempo libero non riescono a staccarsi un attimo da qualsiasi gara di calcio in Tv. Chissà se però Ciccio avrà chiamato quei suoi 4 ragazzi per farsi spiegare come si può mettere in crisi un Barcellona che merita rispetto, ma non è imbattibile.

