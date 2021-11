Probabili formazioni Sassuolo-Napoli: Spalletti conferma Mertens e Lobotka, Politano verso la panchina. Dubbio Scamacca per Dionisi

Ultime notizie calcio Napoli - Dopo il trionfo del Maradona contro la Lazio, il Napoli torna in campo in una gara che è altrettanto importante e decisiva, dal momento che c'è da difendere la vetta dalle insidie lombarde (Milan, Inter ed Atalanta). L'appuntamento è per domani 1 dicembre alle ore 20.45 al Mapei Stadium. Andiamo a vedere le ultime sulle scelte di Luciano Spalletti e di Alessio Dionisi.

QUI SASSUOLO - Diversi dubbi di formazione per Alessio Dionisi, che vorrà provare a calare il bis dopo lo straordinario successo ottenuto in casa del Milan. Tra i pali ci sarà, come al solito, Consigli, mentre per la linea difensiva sono tanti i ballottaggi: al momento i favoriti per agire sulle fasce sono Toljan e Rogerio, con Ayhan e Ferrari che dovrebbero essere confermati al centro della retroguardia a discapito di Chiriches. A centrocampo sono certi di una maglia da titolare Maxime Lopez e Frattesi, mentre Traorè dovrebbe completare la mediana al posto di Matheus Henrique. Preoccupano in avanti le condizioni di Scamacca, uscito malconcio dalla trasferta di Milano: per questo motivo dovrebbero partire titolari in avanti Berardi e Raspadori sulle corsie, con Defrel riferimento centrale.

QUI NAPOLI - Dopo tre gare deludenti (Verona, Inter e Spartak Mosca), il Napoli contro la Lazio ha mostrato i muscoli e si è imposto per 4-0, riconquistando la vetta della classifica. Ci saranno tante conferme tra gli azzurri, a partire dalla linea difensiva che sarà la solita: Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie, con Rrahmani e Koulibaly a proteggere David Ospina. Prestazione sontuosa con i biancocelesti da parte di Fabian Ruiz e di Lobotka, che saranno confermati e che formeranno la diga di centrocampo. In avanti non ci sono dubbi: sarà Mertens il terminale offensivo, con Lozano ed Insigne sulle fasce e Zielinski che agirà da fantasista. Verso la panchina, invece, Politano, che è guarito dal Covid ed è convocato ma non è al meglio.

Probabili formazioni Sassuolo-Napoli

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Traorè, Maxime Lopez, Frattesi; Berardi, Defrel, Raspadori. Allenatore: Alessio Dionisi.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore: Luciano Spalletti.