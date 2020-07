Probabili formazioni Parma-Napoli: Elmas e Lozano verso una maglia da titolare, esclusione eccellente dietro. In dubbio Inglese

Trasferta insidiosa per il Napoli, che domani andrà di scena a Parma per portare a sei il numero di partite senza sconfitte di fila e per continuare nel suo tentativo di conquistare il quinto posto in classifica. Tanto turnover ovviamente, come al solito di questi tempi, per Gennaro Gattuso, con il tecnico dei Crociati D'Aversa che invece dovrà cercare di limitare i danni di una emergenza difensiva che non può non preoccupare.

Qui Parma

Rendimento a dir poco allarmante per il Parma dalla ripresa del campionato dopo il lockdown, con la squadra di D'Aversa che è riuscita a portare i tre punti a casa solo contro il Genoa. Per il resto due pareggi e tutte sconfitte, con questo trend che inevitabilmente sta spingendo la dirigenza a fare delle valutazioni sul tecnico. Piove sul bagnato per gli emiliani, che per la gara di domani dovranno fare a meno anche di Gagliolo, oltre che di Bruno Alves. Scelte obbligate, dunque, in difesa, con Darmian e Pezzella sulle corsie e Iacoponi e Dermaku al centro. Dovrebbe essere ancora Gaston Brugman il vertice basso di centrocampo, con Kurtic ed Hernani che agiranno ai suoi lati. Tanti, invece, i dubbi in avanti. Non al meglio Inglese, potrebbe spuntarla come finto centravanti Caprari, mentre è vivo il ballottaggio tra Gervinho e Karamoh, con il primo in leggero vantaggio. Certo di una maglia dal primo minuto, invece, Kulusevski.

Qui Napoli

Non saranno della partita Ospina (infortunato) e Milik (squalificato), mentre è riuscito il recupero in extremis di Dries Mertens, con il belga che però difficilmente sarà impiegato dal primo minuto per evitare di correre rischi inutili in una fase della stagione come questa. Tra i pali, dunque, scontata la presenza di Alex Meret, protetto da una linea a quattro che vedrà il ritorno di Di Lorenzo e di Maksimovic. A completare il quadro Koulibaly e Mario Rui, con Manolas che dunque va verso la panchina. In cabina di regia tornerà dal primo minuto Diego Demme, con Elmas ed uno tra Allan e Fabian Ruiz a fargli da scudieri. In avanti ci sarà ovviamente capitan Insigne, con Politano dall'altra parte. Se, come pare, non dovesse farcela Mertens, toccherà ad Hirving Lozano guidare il reparto avanzato.

Convocati Napoli

Probabili formazioni Parma-Napoli

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Caprari (Inglese), Gervinho.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (Allan), Demme, Elmas; Politano, Lozano, Insigne.