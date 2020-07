Probabili formazioni Napoli-Udinese: sei cambi per Gattuso rispetto a Bologna, torna il tridente leggero. Scelte obbligate per Gotti

Ultime notizie calcio Napoli - Dopo i pareggi contro Milan prima e Bologna poi, il Napoli si prepara a tornare in campo per la 34a giornata. Gli azzurri ospiteranno l'Udinese a caccia di punti necessari per allontanare la zona retrocessione, distante comunque sette lunghezze allo stato attuale delle cose. L'appuntamento è per domani alle 19.30 allo stadio San Paolo in un testa a testa che offre diversi spunti interessanti.

QUI NAPOLI

Ancora fuori dalla lista dei convocati per la gara di domani Younes e Llorente. A loro due, nella lista degli indisponibili si aggiunge anche Giovanni Di Lorenzo, che dovrà scontare un turno di squalifica e non sarà della partita. Tra i pali dovrebbe toccare a David Ospina in questa continua alternanza con Meret, titolare a Bologna, protetto da una difesa a quattro composta da Hysaj, uno tra Maksimovic e Manolas, Koulibaly e Mario Rui. Il greco al momento sembra leggermente in vantaggio rispetto al serbo. In mezzo al campo spazio nuovamente a Fabian Ruiz per completare la linea mediana insieme a Diego Demme ed a Piotr Zielinski. Non ha dato i frutti sperati l'esperimento di Bologna, con il tridente offensivo composto da Lozano, Milik, e Politano che non ha punto. Si riprenderanno il loro posto in avanti, dunque, nella giornata di domani Dries Mertens, Lorenzo Insigne ed José Maria Callejon. Sono sei, dunque, i possibili cambi rispetto all'ultimo impegno di campionato.

Convocati Napoli

QUI UDINESE

Buono il rendimento dopo il lockdown della squadra di Gotti, che ha messo un margine di sette punti rispetto al terzultimo posto e che, però, ora deve rialzare la testa dopo la pesante batosta patita per mano della Sampdoria nell'ultimo turno di campionato. Sarà ancora 3-5-2 per i friulani, con Becao, Nuytinck e Samir davanti a Musso. Toccherà a Stryger Larsen ed a Sema coadiuvare la linea difensiva sulle corsie di centrocampo. Scelte obbligate in mezzo al campo ed in attacco. Out per infortunio Jajalo e Mandragora, l'allenatore dei bianconeri dovrà fare a meno anche di Okaka per squalifica. A comporre la linea mediana ci saranno Fofana, Walace e De Paul, con Nestorovski e Kevin Lasagna in avanti.

Convocati Udinese

Probabili formazioni Napoli-Udinese

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Walace, De Paul, Sema; Lasagna, Nestorovski.

RIPRODUZIONE RISERVATA (c)