Probabili formazioni Napoli-Spartak Mosca: Demme e Malcuit scaldano i motori, ballottaggio a centrocampo. Rui Vitoria si affida a Promes e Moses

Ultime notizie calcio Napoli - E' nuovamente tempo di Europa League ed il Napoli scalda i motori, dal momento che nella giornata di domani gli azzurri ospiteranno lo Spartak Mosca dopo l'ottimo pareggio conquistato a Leicester. Si tratta di una occasione troppo ghiotta per la squadra allenata da Luciano Spalletti, che proverà ad approfittare dei problemi con cui stanno facendo i conti i russi.

QUI NAPOLI - Come annunciato da Spalletti nella conferenza stampa di oggi, il Napoli ricorrerà ad un mini turnover, con tre o quattro calciatori che tireranno il fiato. Tornerà tra i pali Alex Meret, che dal punto di vista fisico è completamente recuperato dopo l'infortunio rimediato contro il Genoa. Mario Rui e Rrahmani potrebbero far spazio a Malcuit (con Di Lorenzo spostato sulla corsia mancina) ed al ritorno di Manolas, con Koulibaly che andrà poi a completare la linea difensiva a protezione dell'ex Udinese. Si accomoderà inizialmente in panchina uno tra Fabian ed Anguissa, con l'altro che poi affiancherà Diego Demme, che rappresenta un altro grande ritorno. Confermato, invece, in avanti Victor Osimhen, che ha l'argento vivo addosso e sarà sfruttato, con Lozano, Zielinski ed Insigne che agiranno alle sue spalle.

QUI SPARTAK MOSCA - Sta faticando e non poco lo Spartak Mosca, tanto in Russian Premier League che in Europa League, come reso evidente dal KO patito nel primo turno della fase a gironi contro il Legia Varsavia. Il modulo, a meno di novità, sarà il 3-4-3, con Caufriez, Gigot e Dzhikiya che agiranno a protezione di Maksimenko e che saranno supportati sulle corsie di centrocampo da Ayrton Lucas e da una vecchia conoscenza del calcio italiano come Moses, ex Inter. A guidare il reparto offensivo ci sarà la stella della squadra, Quincy Promes, che agirà insieme a Bakaev e Ponce.

Probabili formazioni Napoli-Spartak Mosca

Napoli (4-2-3-1): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Fabian/Anguissa, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Spartak Mosca (3-4-3): Maksimenko; Caufriez, Gigot, Dzhikiya; Moses, Umyarov, Litvinov, Ayrton Lucas; Bakaev, Ponce, Promes.