Probabili formazioni Napoli-Juventus: ballottaggio per Spalletti sulla trequarti, possibile modulo a sorpresa per Allegri nell'emergenza totale

Ultime notizie calcio Napoli - Notte di grande calcio allo stadio Diego Armando Maradona quella di domani, con il Napoli che ospiterà la Juventus in un grande classico del calcio italiano. Tante assenze, molte anche illustri e pesanti, in questa sfida, che sarà condizionata inevitabilmente dagli impegni delle Nazionali che priveranno la gara di un numero a dir poco considerevole di eccellenze.

QUI NAPOLI - Con Meret out per infortunio, Luciano Spalletti deve chiedere gli straordinari a David Ospina, che rientra solo oggi in città e che però non dovrà far mancare il suo apporto. A protezione del colombiano ci sarà una linea a quattro composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui, mentre in mezzo al campo le scelte sono praticamente obbligate. Con Lobotka e Demme fermi ai box e Zielinski ancora in forte dubbio, la diga davanti alla difesa sarà composta da Fabian Ruiz e da Anguissa, con il polacco in ballottaggio con Elmas per agire da trequartista nel 4-2-3-1. Per il resto nessun dubbio: Politano partirà a destra, Insigne sul versante opposto ed Osimhen sarà il riferimento offensivo.

QUI JUVENTUS - Da brividi la lista degli assenti per Massimiliano Allegri, che non avrà a disposizione i sudamericani (Danilo, Alex Sandro, Bentancur, Cuadrado e Dybala) e Federico Chiesa, infortunatosi in Nazionale. L'unico ballottaggio è tra de Ligt e Chiellini, con l'azzurro però favorito per andare a completare la linea difensiva insieme a De Sciglio, Bonucci e Luca Pellegrini. In mezzo al campo toccherà a Rabiot e Locatelli, mentre sulle corsie avranno spazio McKennie e Bernardeschi, con Kean favorito su Kulusevski per comporre la coppia d'attacco accanto ad Alvaro Morata. Da non scartare l'ipotesi 3-5-2, che comporterebbe l'inserimento di de Ligt per Pellegrini e l'avanzamento nei cinque centrocampisti di De Sciglio.

Probabili formazioni Napoli-Juventus

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski/Elmas, Insigne; Osimhen.

Juventus (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot, Bernardeschi; Kean, Morata.